Retard des pluies : le diagnostic de Serigne Mbaye Sy Mansour: "Dieu a choisi de fermer les vannes du ciel"

Le Khalife général des Tidianes s’est prononcé sur l’inquiétante question de la raréfaction des pluies. C’est pour dire que « Dieu a choisi de fermer les vannes du ciel pour montrer aux pécheurs sur cette terre bénite du Sénégal que la vie de ce bas-monde lui appartient ».



En termes claires dira Serigne Mbaye Sy Mansour que « Quand les forces négatives prennent le dessus sur celles positives, Dieu punit et bonjour les catastrophe de toutes sortes. Il faut aller vers le pardon et le repentir », rapporte le quotidien Le Quotidien,



Le Khalife général des Tidianes, a pris part à la prière de la fête de la Tabaski, à la Grande mosquée de Khalkhouss de Tivaoune s’expliquait ainsi sur le démarrage tardif de l’hivernage au Sénégal.

