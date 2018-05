Retards des bourses: Macky Sall réclame des comptes au ministres Amadou Ba, Marry Teuw Niane et actionne l'IGE Le Président Macky Sall vient de siffler la fin de la récréation. Selon le site exclusif.net, dès l'entame de sa communication axée sur les événements regrettables, survenus mardi 15 mai 2017 à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis le Président Sall a demandé aux ministres Amadou Ba et Mary Teuw Niane de faire le point sur les retards de paiement de bourse pendant le Conseil des ministres tenus ce mercredi.



Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Mai 2018 à 23:46 | | 0 commentaire(s)|

Leral.net a appris que le Chef de l’Etat engage le Gouvernement à faire, dans les meilleurs délais, toute la lumière sur les causes du retard des paiements, à l’origine des manifestations qui ont occasionné cette mort inacceptable, afin de situer toutes les responsabilités. Les principaux responsables sont connus. Il s'agit des ministres de l'Enseignement supérieur et son homologue des Finances.



A cet effet, le Président de la République a fait diligenter une mission de l’Inspection Générale d’Etat (IGE), afin de faire le point sur le système et les procédures de paiement des bourses d’études.



Enfin, le Chef de l’Etat rappelle au Gouvernement, " l’impératif de prendre toutes les dispositions requises pour faciliter le paiement effectif des bourses d’étude allouées aux étudiants Sénégalais à bonne date, au regard de la priorité sociale absolue qu’elles constituent ". En clair, le Président Sall va dans les prochains jours, couper des têtes.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook