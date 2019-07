Retombées financières de la Can 2019: le Sénégal récolte près de 2 milliards FCFA, chaque "Lion" empoche 45 millions Finaliste de la Can 2019, le Sénégal est rentré avec une cagnotte de 2,5 millions de dollars, près de 2 milliards FCFA, rapporte "L’As". L’Algérie, championne d’Afrique a empoché 4,5 millions de dollars, tandis que la Tunisie et le Nigéria, respectivement troisième et quatrième ont empoché chacun 2 millions de dollars.

Ce montant versé par la Caf est, cependant, assez loin des 3 milliards FCfa de budget débloqués par le Sénégal. Par ailleurs, note encore le journal, en primes cumulées, du début à la fin du tournoi, les joueurs ont encaissé chacun 25 millions de francs Cfa.



Dans le même temps, le chef de l’Etat a décidé maintenir la prime qui était prévue en cas de victoire finale des "Lions", en octroyant 20 millions à chaque joueur et aux membres de l’encadrement.



Ce qui fait un total de 45 millions de francs Cfa récoltés par chaque joueur à l’issue de cette Can 2019.

