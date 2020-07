Retour compliqué des Sénégalais vers l'Europe : Air Tunisie verse dans une sélection discriminatoire, les tests retardent les premiers voyages… Avec les premiers vols vers l’Europe de nos compatriotes établis dans la Diaspora, les premières vagues de grogne échouent à l’aéroport international Blaise Diagne. A l’exigence des tests facturés à 40 000 F CFA s’est ajoutée une sélection discriminatoire de la Compagnie Air Tunisie qui a semé une grosse colère chez près d’une centaine de passagers, Leral.net vous livre en exclusivité les faits qui se sont déroulés à l’AIDB...

Avec la COVID-19, certes tout se complique. Mais après l’ouverture de frontières dont le ministère des affaires étrangères avait décliné l’agenda, pour ne pas dire le chronogramme, les Sénégalais pressés de retour en Europe et qui avait fait leurs réservations à la compagnie Air Tunisie ont eu toutes les peines pour espérer un vol retour, mais la déception a été plus large …



D’abord la première entrave à leur arrivée à l’aéroport a été l’application de la mesure imposée par l’Etat : subir des tests et avoir les résultats, avant de prendre le vol, quelle que soit la destination vers l’Europe.



Ce qui complique la tâche est que les tests non seulement ne se font pas à l’aéroport, mais il faut en plus attendre deux jours pour avoir les résultats. Conséquence, une centaine de voyageurs ont rebroussé chemin pour aller à l’Institut Pasteur déboursant 40 000 francs, mais ils ont aussi été obligés de retourner à la compagnie de voyage, pour expliquer la situation afin d’avoir une autre réservation.



Mais alors qu’ils ont pris leur mal en patience, avec deux reports de leur date de voyage, la grande surprise a été de voir la Compagnie Air Tunisie sélectionner uniquement des Tunisiens bon teint, pour leur dire sèchement, qu’elle n’embarque que des passagers allant à Tunis.

Avec ce changement de dernière minute ce fut un grand tollé ! Mais malgré la grogne, les râles, la compagnie a maintenu sa position, exposant certains de compatriotes à un risque de pertes d’emploi en cette période sèche de Covid 19



Ces passagers estimés à près ou plus d’une centaine ont manifesté leur grosse colère, demandant même de l’Etat, une intervention pour savoir le pourquoi de cette mesure ségrégationniste de la compagnie…



