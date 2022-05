Retour dans les terroirs d’origine-Relance des activités économiques et sociales en Casamance : les chantiers de l’Anrac La mise en place, hier, à Ziguinchor, du Cadre stratégique de coordination des interventions dans les zones fragiles en Casamance, s’inscrit en droite ligne de la volonté affichée par l’Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance (Anrac) d’offrir des services appropriés et durables aux populations de retour et autres victimes du conflit dans cette partie sud du pays.

C’ est connu de tous ! Depuis plus d’une décennie, la crise en Casamance connait une longue accalmie, malgré quelques bruits de bottes notés, par moments, par-ci et par-là. Ces escarmouches, loin de remettre en cause le processus de paix en cours, constituent, véritablement, des cas isolés face à la volonté farouche affichée par tous d’œuvrer dans le sens d’un retour définitif de la paix en Casamance.



C’est dans ce contexte d’accalmie presque généralisée que l’État du Sénégal, ses partenaires, les programmes et projets, les ONG internationales, les agences, les organisations locales de la société civile et tous les autres acteurs impliqués dans le recherche de paix travaillent, non seulement au renforcement de la sécurité et de cette paix, mais également à l’accompagnement et à l’appui au retour dans leurs villages respectifs des populations déplacées et impactées par le conflit.



À ce jour, des centaines de familles sont retournées dans leurs terroirs d’origine, notamment dans les départements de Bignona, Ziguinchor, Oussouye et Goudomp. À titre indicatif, il faut signaler que, dans le seul département de Ziguinchor, les mouvements de retour ont concerné1 7 villages, 652 ménages et 3179 personnes.



Chaque jour, ces candidats potentiels au retour deviennent, de plus en plus, nombreux. Malheureusement, “dans ce contexte de réintégration et de réinsertion des communautés affectées par le conflit en Casamance, chaque acteur va seul dans sa zone, avec son approche, sa démarche et son paquet de services, sans des fois chercher à comprendre ce que font les autres acteurs aussi présents dans la même zone’’, remarque Ansou Sané, le directeur de l’Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance (Anrac).



Il estime qu’une telle démarche, même si elle répond aux besoins des communautés, affecte la durabilité des interventions et leur bonne articulation. Selon M. Sané, la communication entre intervenants, la coordination et l’harmonisation des interventions doivent être une priorité pour chaque acteur.



Il urge, donc, pour tous les acteurs cités plus haut, de s’inscrire dans cette dynamique, à travers le partage d’informations, de programmes et d’actions dans le but d’offrir des services appropriés et durables aux personnes de retour et autres victimes du conflit.

C’est tout le sens du lancement, avant-hier, dans la capitale méridionale du pays, du cadre stratégique de coordination des interventions dans les zones fragiles en Casamance, initié par l’Anrac, pour faire face à la problématique de la prise en charge des candidats de retour au bercail, des populations déplacées et, d’une manière générale, des victimes du conflit en Casamance



Cette problématique tourne autour de l’accompagnement à la construction de maisons, de l’accès aux infrastructures socio-économiques de base, de l’appui en urgence de vivres, d’intrants agricoles et de semences comme alternative à la culture illicite de chanvre indien et au trafic de bois, notamment dans le Nord-Sindian, de renforcement de capacités et de sensibilisation sur le foncier et d’appui à l’établissement d’actes d’état civil.



S’y ajoutent, entre autres, le renforcement du dialogue, de la liaison communautaire et de la coopération transfrontalière, la facilitation à l’accès au financement, le déminage humanitaire, la lutte contre la salinisation des terres abandonnées, l’appui en équipements et matériels agricoles, ainsi que la construction de pistes de production.

