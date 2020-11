Retour de 24 migrants sénégalais bloqués en Algérie

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Novembre 2020 à 09:19 | | 0 commentaire(s)|

L’Organisation Internationale pour la Migration (Oim) a du pain sur la planche ces temps-ci avec la résurgence du phénomène de l’émigration clandestine. L’Oim a facilité, mardi dernier, le retour volontaire de 92 migrants bloqués pendant plusieurs mois en Algérie.



Parmi eux, indique-t-on, il y a 24 migrants Sénégalais, 05 Gambiens et 63 Guinéens. Ces mouvements ont été organisés dans le cadre du programme d’aide au retour volontaire et à la réintégration des migrants sous l’initiative conjointe UEOIM. Les candidats à l’émigration ont été tous accueillis et pris en charge à leur arrivée avant de rejoindre leurs familles respectives.

L'As

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos