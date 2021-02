Retour de Djinné Maïmouna à Ebad de l’Ucad: Les amphis fermés pour une durée de 7 jours

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Février 2021 à 09:37 | | 0 commentaire(s)|

‘’Djinné Maïmouna’’ refait surface. Et c’est l’Ecole des bibliothécaires archivistes et documentalistes (Ebad) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar qui a vécu le retour de ce phénomène.



D'après ‘’SourceA’’, depuis samedi dernier, de nombreux étudiants sont tombés en syncope en plein cours. Les faits se sont, dans un premier temps, produits le samedi 30 janvier et se sont poursuivis ensuite avant-hier, lundi 1er février 2021.



Face à cette situation, le directeur de l’Institut a procédé à la suspension temporaire des cours, pour une durée de sept jours, afin de voir si le phénomène va s’arrêter ou perdurer.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos