Retour de la délégation sénégalaise de Paris: aucun membre n’a été mis en quarantaine Une mise en quarantaine des membres de la délégation sénégalaise au salon de l’Agriculture de Paris, avait été évoquée, notamment par le chef de l’Etat, Macky Sall, après la confirmation du premier cas de coronavirus au Sénégal, hier. Finalement, aucun d’entre eux n’a subi un tel traitement, selon le premier conseiller technique du ministre. « Nous sommes revenus dans de très bonnes conditions par le vol Air Sénégal. Donc, toute la délégation du ministère qui était partie au salon est revenu par ce vol, avec à la tête le ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural. Arrivés à l'aéroport, nous avons été accueillis par un dispositif sanitaire qui a fait son travail et par la suite, nous sommes rentrés », a, en effet, déclaré Younoussa Mballo sur IRadio.

