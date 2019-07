Retour des "Lions" : Macky Sall affrète un avion de 120 places de la compagnie Air Sénégal Le chef de l’Etat avait prévu de se rendre au Caire pour assister à la finale de la Can 2019, demain vendredi au Caire. Mais le deuil qui frappe le Sénégal avec le décès d’Ousmane Tanor, lui a fait revoir ses plans. Mais le chef de l’Etat a tout de même décidé d’affréter un avion de 120 places de la compagnie nationale Air Sénégal, pour ramener les "Lions", samedi, à Dakar.

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Juillet 2019

Selon Les Echos, l’avion qui quitte Dakar, aujourd’hui, ne partira pas vide puisque plusieurs supporters vont en profiter pour aller prêter main forte aux "Lions".



Le Sénégal qui n’a jamais remporté la Can, dispute sa seconde finale dans la compétition après celle perdue en 2002, face au Cameroun.

