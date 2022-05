Retour des billets physiques : l'énorme deal de 30% que prépare la Fédération sénégalaise de football avec le... La fédération sénégalaise de football a décidé de mettre un terme à sa collaboration avec son partenaire technique, Diotali, qui était chargé de la vente des tickets électroniques lors du match de barrages retour du mondial 2022, Sénégal vs Égypte du 29 mars. Leral a fouiné et la vérité serait ce qui a été avancé par l’un des membres du comité exécutif de la FSF, Seydou Sané, qui faisait la synthèse des différentes décisions prises à l‘issue de la réunion du comité exécutif de la fédération sénégalaise, ce mardi.

Les radars de Leral ont capté que le retour des billets physiques serait conditionné par un éventuel marché qui serait donné à Henry Senghor, frère du président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin.



Selon notre source, " le frère serait chargé d'imprimer plus de 30% et donnerait ce quota à la Fédération qui le vendrait au marché noir ".



" Vous savez, avec les barrages et le match contre l’Égypte nous avons essayé avec un partenaire d’aller vers le digital avec les billets électroniques. Nous avons constaté qu’il y a eu beaucoup de manquements

Nous allons travailler avec notre ancien collaborateur qui faisait les tickets en attendant d’approfondir la réflexion sur comment on peut aller vers une mutation et produire des billets électroniques" , s'est justifié le membre du comité exécutif.



Cet ancien collaborateur ne serait autre que le frère du président de la Fédération sénégalaise de football.



