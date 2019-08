Retour des inondations à Kaffrine : les populations passent la tabaski dans les eaux Les pluies diluviennes tombées sur Kaffrine ont réveillé le vieux démon des inondations en cette fête de tabaski.

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Août 2019 à 11:02 | | 0 commentaire(s)|

Les populations se sont réveillées dans les eux, les canalisations récemment installées ayant été débordées par les eaux, selon Ousmane Dembélé, un témoin qui s’est confié à la RFM. Les dégâts ont été plus importants dans les quartiers de Diamaguene et Kaffrine centre, où les rues sont impraticables et plusieurs maisons sous les eaux.

Les populations ont qualifié de « rafistolage » les derniers travaux réalisés, affirmant qu’ils ont causé plus de mal que de bien aux habitants.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos