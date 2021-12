Retour du PM: "L'aveu d'échec" du Président Macky Sall, selon Déthié Fall Le retour du Premier Ministre, voté par les députés, a laissé Déthié Fall sur sa faim qui s'est une fois de plus attaqué au Président Macky Sall et au Ministre de la Justice, Me Malick Sall.

Prenant la parole, le membre de YAW assène: "Ce passage à nouveau du Ministre de la Justice montre à suffisance l'échec du Président de la République Macky Sall. Nous signons un aveu d'errements, un aveu de tâtonnements de ce dernier".



lequel poursuit: "Monsieur le Ministre, vous étiez là le 4 mai 2019 pour nous vendre l'impertinence du maintien du poste de Premier Ministre. Cette fois-ci, vous revenez, 30 mois après, pour nous vendre tout le contraire. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait retenir de vous?", s'est-il interrogé.



Il envoie un message au Chef de l'Etat via le Ministre de la Justice: "Dites au Président que notre République est plus âgée que lui. On n'a pas besoin d'éprouver nos institutions, notre architecture gouvernementale. Quand il s'agissait de supprimer le poste de Premier Ministre, tout le monde était unanime à dire que c'était impertinent".



Pour finir son speech, il balance: "Le Président Macky Sall, sa conception, sa politique, sa vision, obéissent plus aux réalités de son parti politique qu'aux réalités économiques des Sénégalais".

