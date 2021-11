Retour du poste de Premier Ministre: Saisine de l'Assemblé nationale avant le 15 décembre 2021 L'Assemblée nationale va statuer sur le projet de loi portant restauration du poste de Premier ministre ce 15 décembre.

Elle sera saisie avant cette date en procédure d'urgence. Il faut noter que la décision a été prise en conseil des ministres et va, selon le communiqué, adapter l'organisation du pouvoir exécutif à un nouvel environnement économique et socio-politique.



Elle va s'accompagner d'une nécessaire requalification des rapports entre l'exécutif et le législatif. Pour rappel, Macky Sall avait le supprimé le poste de Premier Ministre et le dernier en date qui exerçait cette fonction était Mouhammad Boune Abdallah Dionne.



