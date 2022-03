Retour sur Liverpool: Sadio Mané et Mohamed Salah dans un même avion

Au moment où vous lirez ces lignes, Sadio Mané et Mo Salah devraient en principe toucher le sol de Liverpool. Adversaires le temps d’un aller-retour entre le Sénégal et l’Egypte, les deux compères et complices de l’attaque de Liverpool, devaient voyager hier de l’Aéroport Blaise Diagne à Liverpool. Le puissant club londonien, qui était sans doute pressé du retour de ses deux attaquants, avait en effet affrété un jet privé qui a atterri ce lundi tard à l’aéroport Blaise Diagne.



En principe, le jet privé devait décoller très tôt le mercredi, à une heure du matin du tarmac. Donc, Sadio Mané aura tout juste le temps de savourer avec ses coéquipiers et le peuple sénégalais cette qualification à la Coupe du Monde du Qatar en décembre prochain. Tandis que Mo Salah aura aussi juste le temps d’effacer de sa tête les souvenirs de la défaite de Dakar. Surtout que les deux hommes auront pendant le voyage, la possibilité de rejouer le film du match.



Restons toujours avec cette actualité du foot pour dire que les dirigeants de Liverpool ont rapidement réagi pour féliciter Sadio Mané, mais aussi pour encourager Mo Salah. Une manière de couper la poire en deux. Sur Twitter, le club écrit en anglais: « Sadio Mané et le Sénégal se qualifient pour la coupe du Monde, après une victoire aux tirs au but contre l’Egypte. Félicitations Sadio et nos encouragements à Mo (Salah). Nous avons hâte de vous revoir tous les deux ».











Le Témoin