Retour sur investissement : 3,381 milliards de FCFA de dividendes à verser aux actionnaires de la SAPH le 24 août

Cela correspond à un dividende net par action de 132,3 FCFA contre zéro FCFA en 2019.



Au 31 décembre 2020 la SAPH a réalisé un résultat net de 7,466 milliards de FCFA contre 3,374 milliards de FCFA en 2019.



Le chiffre d’affaires de la société a, de son côté, augmenté de 15,054 milliards, passant de 143,735 milliards FCFA en 2019 à 158,789 milliards FCFA en 2020.



Il en est de même de la valeur ajoutée qui est passé de 34,710 milliards de FCFA au 31 décembre 2019 à 39,841 milliards de FCFA un an plus tard, soit une hausse de 14,78%.

Quant à l’excédent brut d’exploitation, il a augmenté de 3,345 milliards, à 19,024 milliards de FCFA contre 15,679 milliards de FCFA en 2019.



Le résultat d’exploitation suit la même tendance à 10,954 milliards de FCFA contre 7,524 milliards de FCFA en 2019(+3,430 milliards).

Oumar Nourou





