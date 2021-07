Retour sur investissement: Plus de 4 milliards FCfa de dividendes à verser aux actionnaires de CFAO Motors Côte d’Ivoire

Rédigé par leral.net le Lundi 5 Juillet 2021 à 14:34 | | 0 commentaire(s)|

Ce montant correspond à un dividende net par action de 22,15 FCFA contre 26,073 FCFA en 2019, soit une baisse de 3,92 FCFA.



CFAO Motors Côte d’Ivoire a réalisé au 31 décembre 2020 un résultat net de 3,779 milliards FCFA en baisse de 28% par rapport à 2019.



Son chiffre d’affaires avait enregistré une baisse de 4 milliards, passant de 103 milliards FCFA en 2019 à 99 milliards de FCFA durant la période sous revue.



La société avait aussi vu sa valeur ajoutée baisser d’un milliard, passant de 14 milliards FCFA en 2019 à 13 milliards FCFA un an plus tard.



En ce qui le concerne, l’excédent brut d’exploitation s’est replié de 3 milliards, avec un niveau comptabilise à 6 milliards de FCFA contre 9 milliards de FCFA en 2019.



De même, le résultat d’exploitation connaissait une baisse de 2 milliards, passant de 7 milliards FCFA en 2019 à 5 milliards FCFA en 2020.



Omar Nourou





Source : Les actionnaires de la société CFAO Motors Côte d’Ivoire percevront le 15 juillet 2021, au titre de l’exercice 2020, un dividende global net de 4,017 milliards FCFA ont annoncé les dirigeants de l’entreprise.Source : https://www.lejecos.com/Retour-sur-investissement-...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos