Retour sur investissement : Une cagnotte de plus de 19 milliards de dividendes pour les actionnaires de l’Onatel Burkina.

Cela correspond à un dividende net par action de 287,87 FCFA contre 416,57 FCFA en 2021, soit une baisse de 128,7 FCFA. Les investisseurs ont jusqu’au mercredi 21 juin 2023 pour acquérir d’autres actions ONATEL Burkina et par ricochet profiter du dividende net qui sera versé aux actionnaires. En effet, selon la BRVM ce titre cotera ex-dividende à partir du jeudi 22 juin 2023. Passé ce délai, tous les ordres de bourse en attente dans le système de négociation seront annulés.



L’exercice 2022 a été un peu difficile pour l’ONATEL du Burkina avec des indicateurs annuels en baisse. Cet exercice s’est soldé par une contraction de 31% du résultat net après impôts avec un niveau de 22,372 milliards de FCFA contre 32,374 milliards de FCFA en 2021.



Quant au chiffre d’affaires, il s’était soldé également par une légère baisse de 6% à 146 milliards de FCFA contre 155 milliards de FCFA en 2021.



La même tendance baissière caractérisait la valeur ajoutée, s’établissant à 85 milliards de FCFA contre 98,261 milliards de FCFA en 2021(-14%).



Une baisse similaire (-14,14%) était notée du côté de l’excèdent brut d’exploitation avec 69 milliards de FCFA contre 80 milliards en 2021.



Quant au résultat d’exploitation de la société de téléphonie, il connait une baisse de 27% à 36 milliards de FCFA contre 49 milliards de FCFA à la fin de l’exercice 2021.



Il en est de même du résultat des activités ordinaires qui passe de 45,136 milliards de FCFA en 2021 à 33 milliards de FCFA un an plus tard, soit une contraction de 28%.



