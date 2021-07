Retour sur investissements : 4,503 milliards FCFA de dividendes aux actionnaires de la Solibra

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Juillet 2021 à 12:15 | | 0 commentaire(s)|

Ce montant correspond à un dividende net par action de 2736 FCFA. La Solibra n’avait pas versé de dividendes en 2019.

La Solibra avait réalisé au terme de l’exercice 2020 un résultat net de 17,520 milliards FCFA contre 13,095 milliards FCFA en 2019 (+34%).



Le chiffre d’affaires et autres produits de la société avait augmenté de 4,355 milliards FCFA à 229,359 milliards FCFA contre 225,004 milliards FCFA en 2019.



En fin 2020, les achats de matières, marchandises et variation de stock de la société avaient été réduits de 866 millions avec une réalisation qui se situait à 47,169 milliards FCFA contre 48,035 milliards FCFA en 2019. Les autres achats et charges externes avaient été comptabilisés à 108,002 milliards FCFA contre 116,490 milliards FCFA en 2019 (-7,28%).



La valeur ajoutée de la société a été boostée de 23% à 74,187 milliards FCFA contre 60,480 milliards FCFA en 2019.



Pour sa part, le résultat brut d’exploitation s’était consolidé de 33% à 50,621 milliards FCFA contre 38,191 milliards FCFA un an auparavant.



Quant au résultat d’exploitation, il avait progressé de 58,77% à 27,415 milliards FCFA contre 17,267 milliards FCFA en 2019.





Oumar Nourou







Source : Les actionnaires de la Société de Limonaderie et brasseries d’Afrique (SOLIBRA) située à Abidjan percevront le 3 août 2021, au titre de l’exercice 2020, un dividende annuel de 4,503 milliards FCFA.Source : https://www.lejecos.com/Retour-sur-investissements...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos