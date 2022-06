Retour sur investissements : 7,076 milliards FCFA de dividendes aux actionnaires de Bolloré Côte d’Ivoire.

Cela correspond à un dividende net par action de 130 FCFA contre 100 FCFA en 2020, soit une augmentation de 30 FCFA.

Au 31 décembre 2021, la société Bolloré Côte d’Ivoire avait réalisé un résultat net de 14 milliards de FCFA, en progression de 4%.

Le chiffre d’affaires de la société s’était établi à 89 milliards de FCFA contre 84,240 milliards de FCFA en 2020, soit une hausse de 5,31%.



La même tendance haussière avait caractérisé l’excédent brut d’exploitation, s’élevant à 10,194 milliards de FCFA contre 9,666 milliards de FCFA en 2020 (+5,46%).



En revanche, une baisse de 6,08% était relevée au niveau du résultat d'exploitation qui était passé de 4,569 milliards de FCFA en 2020 à 4,291 milliards de FCFA un an plus tard.



