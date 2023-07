Retour sur investissements : La SITAB versera à ses actionnaires près de 10 milliards FCFA de dividendes le 27 juillet 2023.

Cela correspond à un dividende net par action de 551 FCFA contre 445,117 FCFA en 2021. Selon les responsables de la BRVM, le titre SITAB Côte d’Ivoire cotera ex-dividende à partir du mardi 25 juillet 2023. Ce qui veut dire que les investisseurs qui souhaitent acquérir des actions SITAB pourront le faire au plus tard le lundi 24 juillet 2023. Passé, tous les ordres de bourse en attente dans le système de négociation de la BRVM seront annulés.



Sur la base de ses états financiers individuels SYSCOHADA, au 31 décembre 2022, la SITAB avait réalisé un résultat net après impôts de 12 milliards de FCFA contre 10 milliards de FCFA en 2021, soit une progression de 19,30%. Pour sa part, le chiffre d’affaires a augmenté de 16 milliards, se situant à 151 milliards de FCFA contre 135,071 milliards de FCFA en 2021.



Globalement les charges de la SITAB avaient progressé de 10% entre 2021 et 2022 avec des réalisations respectives de 124 milliards de FCFA et 136 milliards de FCFA.



La valeur ajoutée connait pour sa part une évolution positive de 24%, à 15,366 milliards de FCFA contre 12,433 milliards de FCFA en 2021.



De son côté, l’excédent brut d’exploitation (EBE) a progressé de 28%, s’établissant à 12,907 milliards de FCFA contre 10,117 milliards de FCFA au 31 décembre 2021.



Il en est de même du résultat d’exploitation qui a affiché un solde de 13 milliards de FCFA contre 10 milliards de FCFA en 2021 (+31,03%).



