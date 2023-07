Retour sur investissements : La SMB annonce le versement d’un dividende annuel brut de 6,236 milliards FCFA pour ses actionnaires.

Cette annonce a été faite à travers un projet de textes de résolutions élaboré par le Conseil d’Administration de la société à l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) convoquée pour le jeudi 13 juillet 2023. La date de versement du dividende n’est pas encore précisée par les dirigeants de la société. Ce sera certainement après l’AGO.

Le dividende brut par action s’élève à 800 FCFA et le dividende net à 720 F CFA pour 7 795 200 actions.



Il faut signaler que la direction de la SMB n’a pas encore publie les états financiers 2022, préférant certainement réserver la primeur aux actionnaires à l’occasion de l’AGO. D’ailleurs, dans l’avis de convocation à l’AGO du 13 juillet 2023, elle estime notamment que << les documents sociaux visés à l’article 525 de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société et auprès de leurs Sociétés de Gestion et d’Intermédiation à compter du 29 juin 2023.



Aux termes de la première résolution, le Conseil d’Administration de la SMB propose à l’AGO d’approuver << les Comptes et les Etats financiers de l’exercice, tels qu’ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, et qui se soldent par un résultat bénéficiaire net de +9 421 285 959 FCFA.>>



Au 31 décembre 2021, la SMB avait réalisé un résultat net bénéficiaire de 8,623 milliards de FCF. Le résultat net de 2022 enregistré ainsi une augmentation de 798 millions de FCFA.



Oumar Nourou

