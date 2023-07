Retour sur investissements : Les actionnaires de Nestlé Côte d’Ivoire percevront un dividende global de 16,069 milliards de FCFA le 8 août 2023.

Cela correspond à un dividende net par action de 728,1 FCFA contre 856,8 FCFA en 2021, soit une baisse de 128,7 FCFA.



Les investisseurs ont jusqu’au mercredi 2 août pour acquérir des actions Servair Abidjan et par ricochet profiter de ce dividende qui sera versé le 8 août 2023. En effet, les responsables de la Bourse Régionale le titre Nestlé Côte d’Ivoire cotera ex-dividende à partir du jeudi 3 août 2023. Par conséquent, préviennent-ils, tous les ordres de bourse en attente dans le système de négociation de la BRVM seront annulés.



Au 31 décembre 2022, la société r Nestlé Côte d’Ivoire a réalisé un résultat net après impôts de 16,627 milliards de FCFA en baisse de 22% par rapport au 31 décembre 2021.



Quant au chiffre d’affaires, il s’est accru de 6% à 206,734 milliards de FCFA contre 195,188 milliards de FCFA en 2021.

La valeur ajoutée a connu une baisse de 15%, passant de 58,795 milliards de FCFA en 2021 à 50,023 milliards de FCFA un an plus tard.



L’excédent brut d’exploitation connait de son côté une baisse de 25% à 29,084 milliards de FCFA contre 38,669 milliards de FCFA en 2021.



La baisse du résultat d’exploitation est moins accentuée, se situant à 11,15%avec une réalisation de 29,119 milliards de FCFA contre 32,776 milliards de FCFA en 2021.







