Retour sur investissements : Près de 9 milliards FCfa de dividendes pour les actionnaires de NSIA Banque Côte d’Ivoire

Cela correspond à un dividende net par action de 363,6 FCFA. Les responsables de NSIA Banque Côte d’Ivoire n’avaient pas versé de dividendes les deux derniers exercice 2020 et 2021. Le dernier en date remonte en 2019 avec 77,68 FCFA.



Avec le versement de dividende annoncé par la BRVM, il n’est pas exclu que le cours de l’action NSIA Banque Côte d’Ivoire soit revu à la hausse. A la séance de cotation du vendredi 23 juin 2023 ce titre cotait à 5 250 FCFA.



Les investisseurs qui souhaitent acquérir encore des actions NSIA Banque Côte d’Ivoire peuvent le faire au plus tard le mardi 4 juillet 2023 car, selon les responsables de la BRVM, le titre cotera ex-dividende à partir du mercredi 5 juillet 2023. <<Par conséquent, soulignent-ils, tous les ordres de bourse en attente dans le système de négociation à cette date seront annulés.



Il faut dire que l’exercice 2022 a été faste pour cet établissement bancaire dont le résultat net après impôts a connu une hausse de 37% par rapport à 2021, se situant à 32,382 milliards de FCFA contre 24 milliards de FCFA en 2021. Cette performance reposait essentiellement sur l’amélioration du coût net du risque de 2 milliards FCFA comparativement à 2021, la réalisation de produits hors exploitation dans le cadre d’opérations de cessions d’actifs immobilisés.



Le total bilan de NSIA Banque Côte d’Ivoire connait une progression de 15%, à 1 885,056 milliards de FCFA contre 1 644,547 milliards de FCFA en 2021.





Le produit net bancaire s’est élevé à 80,105 milliards de FCFA contre 76,622 milliards de FCFA en 2021, soit une hausse de 5%. Selon la direction de la Banque, cette évolution s’explique par l’effet combiné de deux facteurs. D’une part, il y a la croissance de 16% (+3,4 milliards FCFA) des commissions qui s’établissent à 24,6 milliards FCFA au 31 décembre 2022 contre 21,2 milliards FCFA au 31 décembre 2021, portée principalement par l’accroissement du niveau de commissions sur les opérations en devises (+2 milliards FCFA) et l’accroissement du niveau de commissions sur les engagements par signature (+1,4 milliards FCFA). D’autre part, il y a le maintien du niveau de la marge d’intérêt qui s’affiche à 55,6 milliards FCFA contre 55,4 milliards FCFA réalisé en décembre 2021.



Selon les responsables de NSIA Banque Côte d’Ivoire, <<la mise en œuvre de politiques de maîtrise des charges a permis de contenir les frais d’exploitation dans la limite des budgets alloués avec un niveau de réalisation de 98%.>> C’est ainsi que les charges générales d’exploitation ont évolué de 5%, à 43,467 milliards de FCFA contre 41,417 milliards de FCFA en 2021.



Le résultat brut d’exploitation a cependant très faiblement évolué de 1,05%, passant de 29,199 milliards de FCFA en 2021 à 29,506 milliards de FCFA un an plus tard.



Quant au résultat d’exploitation, il a enregistré une progression de 10% à 25,354 milliards de FCFA contre 23,151 milliards de FCFA en 2021.



Oumar Nourou





Source : https://www.lejecos.com/Retour-sur-investissements...