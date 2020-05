Retour sur le drame de Touba Thiaroye : Comment une bagarre entre deux dames a viré au drame… Une bagarre entre deux femmes originaires de la République de Guinée a viré au drame hier, au quartier Touba Thiaroye de la Commune de Djidah Thiaroye Kaw.

Lundi 18 Mai 2020

La nommée Mariama S. est soupçonnée d’avoir tué sa colocataire Aïssatou Bobo D. D’après les sources de «L’AS», les belligérantes se disputaient très souvent. Et le 08 mai passé, elles se sont battues à nouveau. Une altercation au cours de laquelle Aïssatou Bobo D. qui préparait de la bouillie de pomme de terre a pris la marmite contenant de l’eau chaude pour la verser sur sa voisine avant de prendre la fuite.

Mariama ayant décidé de laver l’affront, a fait bouillir du riz et pris à son tour la marmite qu’elle a déversée sur Aïssatou Bobo qui est grièvement atteinte. Cette dernière s’est retrouvée avec des brûlures au troisième degré.

Acheminée au centre de santé Dominique puis transférée à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff, elle a été internée pendant une semaine avant de sortir. Le vendredi 14 mai, Aïssatou qui se tordait de douleurs a été évacuée à nouveau à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff. Mais c’était trop tard. Elle est morte au cours de son évacuation.

Informée du décès d’Aïssatou, Mariama a pris la fuite. Une cavale qui ne sera que de courte durée. La Police a réussi à la localiser avant de la placer en garde à vue en attendant les résultats de l’autopsie d’Aïssatou Bobo. D.



