Retour sur le grand combat Balla-Tapha Tine : Des dispositions exceptionnelles pour sécuriser la lutte, mais... L'As-Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique veut mettre fin aux nombreuses agressions, d’après les combats de lutte. A cet effet, il a mis hier des dispositions exceptionnelles de sécurité pour que les citoyens vaquent tranquillement à leurs occupations.

Car le Général Augustin Tine est d’avis que la lutte sénégalaise est un vecteur de paix et de cohésion. Toutefois, force est de constater les indicibles désagréments d’après combat, relève-t-il dans un message posté sur X.



Le ministre de l’Intérieur pense que ces actes de violence doivent cesser pour maintenir la paix publique, gage d’une nation soucieuse d’un devenir radieux pour ses enfants et promouvoir le respect des lois et des valeurs de notre république. Ainsi il est de son devoir de préserver cet héritage précieux dans la sportivité.



A l’en croire, des dispositions exceptionnelles de sécurité ont été prises pour encadrer le combat de lutte et l'après-combat afin de sécuriser les citoyens. Général Tine renseigne que les forces de l'ordre sont déployées en nombre pour garantir la sécurité de tous et éviter tout débordement.



« Veillons, dit-il, à ce que notre patrimoine culturel continue de briller tout en assurant la sécurité et la tranquillité de tous. »



