Retour sur le jour du vote : Ces manquements dans l’organisation du scrutin

De Pikine-Est à Djiddah Thiaroye Kaw en passant par Wahinane Nimzatt, Nietty Mbar, les électeurs ont répondu présent. Ce qui fait qu’en milieu de mi-journée, le taux de participation pour le département de Pikine avec ses 12 communes, était de 46,85 %.



Toutefois, des manquements dans le scrutin, il y en a eu comme l’absence des électeurs sur les listes à la commune de Diamaguène Sicap Mbao et au niveau du département de Keur Massar. Car beaucoup d’électeurs qui se sont rendus massivement au niveau des centres de vote, ont été tout simplement éconduits. Car certains dont les cartes électeur portent la mention département de Pikine, ont été rejetés.



Pis, certains électeurs ayant même la mention département de Keur Massar, ont été informés de leur transfert dans un autre centre de vote sur place par les siégeants, qui leur ont fait comprendre que leurs noms ne figurent pas sur le registre d’émargement.



Au niveau de l’Arrondissement de Yeumbeul, beaucoup d’électeurs, après avoir été éconduits des lieux de vote, se sont rendus à la sous-préfecture pour espérer y trouver leur nouvelle carte. Malheureusement, ces électeurs ont été aussi repoussés par l’autorité préfectorale, qui les a sommés de revenir mardi pour récupérer leurs cartes d’électeur.



Toutefois, des échanges de propos aigres-doux ont eu lieu au Centre de vote École 6 de Djiddah Thiaroye Kaw, entre partisans du maire Benno, Mamadou Guèye et leurs adversaires de la Coalition Diomaye Président. Mais les forces de l’ordre ont vite maîtrisé la situation.



Même ambiance de tension enregistrée à Zac Mbao, où une altercation s’est produite près du marché, entre proches du maire de Mbao, Abdou Karim Sall, par ailleurs actuel Directeur général de l’Artp et les partisans de la coalition Diomaye Président.