Retour sur son entretien avec Leral Tv : Quand le candidat Mahammed Boun Abdallah Dionne se démarque par son discours et son programme Invité de l'émission "Moi candidat" de Léral Tv animée par Birahim Touré, le Président Mahammed Boun Abdallah Dionne n'a pas raté l'occasion de dévoiler davantage son programme. L'ancien Premier ministre connu pour sa droiture et son franc-parler, se démarque totalement de tous les autres candidats, de par son discours de rupture sur fond de retour d'expérience, mais aussi de par son programme centré sur la jeunesse et la gestion sobre de nos ressources naturelles et dont voici ci-après, quelques grands axes.

Élection présidentielle de février 2024 au Sénégal : Le candidat Mahammed Boun Abdallah Dionne se démarque par sa maturité politique, son discours et son programme.



L'expérience gouvernementale et l'expérience de la vie tout court en bandoulière, le patron de la coalition Dionne 2024, Mahammed Boun Abdallah Dionne a effectué une sortie médiatique très instructive sur sa vison du Sénégal d'aujourd'hui et de demain, mais surtout sur le Sénégal qu'il propose à travers un programme dit " d'égalité sociale" et de "progrès". Un Sénégal nouveau qui rompt avec "l'hyper-présidentialisme", qui alourdit et ralentit en substance la gouvernance et qui titille un tant soit peu la démocratie et l'État de droit. "Le principe de séparation des pouvoirs sera de rigueur sous mon magistère ", avance-t-il en substance. " Une justice libre, pour un État de droit ", dit-il.



Déjà meurtri par ce Sénégal divisé, le Président Mahammed Boun Abdallah Dionne a saisi l'occasion pour insister sur la nécessité d'une " réconciliation nationale ", en se fondant sur les principes non seulement républicains, mais sur les valeurs fondamentales multidimensionnelles qui fondent la société Sénégalaise.



La jeunesse au cœur de ses priorités



L'absence d'une politique de jeunesse efficiente, est pour ôter à celle-ci, sa dignité. Le président Mahammed Boun Abdallah Dionne estime qu'à la considération des réalités démographiques et de l'importance de problématique du chômage des jeunes, l'orientation stratégique de l'État qu'il propose, devra tourner à apporter des solutions efficaces. Il prône une réorganisation des ressources, un changement de paradigme et d'approche et un modèle de gouvernement avec les jeunes, par les jeunes et pour les jeunes.



Une Senegal qui permet à chaque jeune, d'avoir un métier et d'en vivre dignement.



Rééquilibrage socioéconomique



Le président Mahammed Boun Abdallah Dionne veut que les performances économiques vantées du Sénégal, se reflètent dans la vie des familles sénégalaises, dans leurs conditions de vie et leur pouvoir d'achat. Il propose une batterie de réformes structurelles qui permettront aux Sénégalais de se réapproprier leur économie, leurs ressources naturelles, leurs richesses et de sentir tout progrès du pays jusque dans leurs conditions de vie et/ou portefeuille.



Pour des accords de coopération économiques plus équitables et plus bénéfiques aux Sénégalais



Le Président Mahammed Boun Abdallah Dionne estime que certains accords de coopération économiques signés par le Sénégal, sont mal négociés. Il propose une révision, une renégociation et même, une abrogation de ces accords et autres conventions économiques bilatéraux et multilatéraux (ses cibles : les ressources pétrolières, gazières, halieutiques...). Il s'agit d'opérer un rééquilibrage qui restaure la souveraineté nationale sur les richesses du pays. " Il faut que les Sénégalais soient propriétaires de leurs richesses ", rappelle-t-il avec fermeté.



Inflation et endettement rationnels



Plus que des références économiques, l'inflation et l'endettement doivent être maîtrisés, selon le président Mahammed Boun Abdallah Dionne, qui ne manque pas de souligner les capacités du pays. Il dit oui à l'endettement pour l'investissement structurel et non à l'endettement pour la consommation.



Le président de la Coalition Dionne 2024 estime que l'Afrique aurait mieux à gagner, si elle réussissait l'unité à travers une seule voix lors des négociations économiques. Elle aurait plus de poids pour peser dans la balance, a -t-il ajouté.



Ainsi, se résume un pan du programme du président Mahammed Boun Abdallah Dionne, qui dessine un Sénégal uni et solidaire, un Sénégal, État de droit exemplaire, un Sénégal pour les jeunes et un Sénégal fier de des dirigeants et qui jouit pleinement de ses richesses. Un Sénégal paisible et en progrès.



A suivre...











Synthèse de Cheikh Mbacké Sène

Expert en intelligence économique, veille et communication

Coalition Dionne 2024





