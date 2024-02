Retour sur son message à la nation : Macky et ses 6mn de temps d’antenne C’était aussi un temps d’antenne d’un non candidat. A la différence que ceux qui ont été validés par le Conseil constitutionnel devaient avoir 3 minutes chacun, là où Macky Sall en avait 6 minutes. Mais quand le président de la République parle, on arrête tout ! Y compris le passage des candidats pour l’enregistrement de leurs déclarations. Bes Bi revient dans son édition du jour sur son message à Nation :

Rédigé par leral.net le Lundi 5 Février 2024 à 15:55 | | 0 commentaire(s)|

Tout le monde se disait ce sera Midi pile, report keng. C’était finalement, 14h03, report sine die. Alors que le compte à rebours avait démarré pour la campagne électorale, qui devait être peut-être la plus animée de l’histoire, du fait de l’absence du Président sortant, du candidat de la plus grande coalition de l’opposition, de la participation de 20 candidats…, le chef de l’Etat sert le plat le plus attendu : le report.



Dans son bleu sombre comme cette situation d’incertitude, il a donné les ingrédients de ce report. Mais c’est apparemment un mets salé dont la préparation a démarré depuis l’élimination de Karim Wade. On dirait qu’ils étaient allés au marché. Ils ont mis dans le panier «commission d’enquête parlementaire, soupçon de corruption de deux magistrats…» avec l’appui curieux de la majorité.



Et on a pris le microonde pour aller plus vite avec l’installation de la commission en un temps record. Mais il fallait plus d’épices. Le panier à légumes n’est pas plein : Malaise au sein du pouvoir, article 52…»



Et puis du piment avec la plainte du juge Cheikh Ndiaye et le communiqué du Conseil constitutionnel. Remarquez que ce sont ces deux réactions qui ont entrainé la mise en bouche des éléments de langage du report autour de la «crise institutionnelle» qui justifierait l’usage de couteau 52. Et ce sont d’ailleurs les mêmes éléments utilisés par le chef de l’Etat dans son «exposé des motifs» du report : «différend» entre l’Assemblée et le Conseil constitutionnel, «gravité», «conditions troubles», «contestation pré et post électorales…»



Enfin, ceux qui ravivent la flamme pour bouillir la marmite. Et sans doute, cette sortie de Thérèse Faye sur Infos Matin de Tfm, vendredi, en est le dernier ballon de sonde. Puisqu’elle est allée même plus loin en proposant un report de 6 mois. Comme le veut le Pds.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook