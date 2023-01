Retournement spectaculaire.sur le troisième mandat : Quand le Ps pousse Wilane au wax wa xet

Toutefois, à la surprise de tout le monde, le secrétaire national à la communication du Ps, a fait une volte-face et parle de communication politique.



« Le Parti socialiste, le secrétariat exécutif à beaucoup débattu d’une parenthèse qui est fermée. La parenthèse, c’est quoi ? C’est à la faveur de deux émissions que moi-même, porte-parole du parti, secrétaire nationale à la communication, j’ai eu à accorder deux grands organes, il y a eu beaucoup de supputations, beaucoup de procès en intention, beaucoup de conclusions hâtives, soit parce que c’est moi-même qui ai tenu un propos et un discours qui le permettait, et c’est de bonne guerre, je suis en communication politique et tout ce que je fais pour promouvoir mon parti et le maintenir dans l’actualité, je le ferai et si c’était à refaire, je l’aurais fait. Le Parti socialiste a donc eu l’occasion aujourd’hui ’en parler », a déclaré Abdoulaye Wilane, lors de la réunion du Secrétariat exécutif national tenu ce jeudi 19 janvier 2023, au siège du Parti.



Sous ce rapport précise-t-il, « nous avons entendu des proclamations d’intention, des vœux pieux. Mais comme nous et tous ceux qui sont en politique nous savons ce que parler veut dire. Nous continuons, nous socialistes, à assumer notre ancrage dans Benno, mais nous continuons à être attentifs, ouverts, proactifs, en direction de tout ceux qui se réclament du socialisme ».



« Pour nous, parti socialiste, le débat sur une candidature du président de la République ne se pose pas pour le moment », clôt-il.