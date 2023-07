Retrait de Macky Sall: Abdoul Mbaye ému, Mamadou Lamine Diallo dit « Alhamdoulilah »…

Deux grands leaders de l’opposition Abdoul Mbaye et Mamadou Lamine Diallo de Tekki, ont affiché différentes réactions suite au discours du président Macky Sall. « Je dois avouer ma grande émotion. Ce discours me permet de retrouver une grande partie du #MackySall d’avril 2012. Respect pour son appel au rassemblement et à la paix ! Il faut désormais les construire et les consolider, en préparant au mieux l’élection 2024. Vive le Sénégal ! », souligne l’ancien Premier ministre à travers un tweet, relate "Le Temoin".



« Macky Sall renonce à une troisième candidature en 2024. Alhamdoulilahi, la Mecque a produit le miracle tant espéré. Je le félicite pour cet acte de courage face aux fascistes de BBY, qui le réconcilie avec la trajectoire historique du M23. Félicitations à tous ceux qui se sont battus depuis des années, pour le respect de la Constitution, de sa parole de ne pas être candidat en 2024, en refusant toute compromission et deals politiques », a indiqué Mamadou Lamine Diallo de Tekki.