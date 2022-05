Retrait de Mayoro Faye du Pds : La Fédération départementale de Saint-Louis dénonce une combine politicienne regrettable La Fédération départementale de Saint-Louis donne son avis, suite aux informations relayées par les médias, sur une éventuelle décision du Coordinateur départemental de la Fédération de Saint-Louis, Mayoro Faye, de se retirer de toutes les instances dirigeantes du PDS. Elle indique qu’il s’agit d’une terrible décision, plongeant dans l’émoi total tous sympathisants et militants du département de Saint-Louis.

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Mai 2022 à 22:39 | | 0 commentaire(s)|

La Fédération départementale de Saint-Louis considère que leur mentor est victime d’une combine politicienne regrettable orchestrée pour l’affaiblir, voire le ridiculiser au sein du parti auquel, il a loyalement et fidèlement servi pendant près de vingt-deux années sans y occuper un seul poste.



Au sortir d’une réunion de crise convoquée ce jeudi, au niveau de la permanence du PDS de Pikine, les militants femmes et hommes jeunes comme anciens venus de tout le département ont constaté que la mauvaise investiture de la liste nationale de la Grande Coalition WALLU SENEGAL pour ces élections législatives de juillet prochain aura forcément pour conséquence d’amenuir littéralement toutes les chances de la Fédération départementale du PDS de Saint-Louis à se faire représenter pour cette législature à venir.



La Fédération départementale de Saint-Louis dénonce avec force la guerre intestine de positionnement perpétrée par des arrivistes sortis de nulle part et qui aujourd’hui, bénéficient de notoriété dans le parti grâce à l’esprit général et désintéressé de Mayoro Faye. « Nous indexons tous ceux qui ont participé au complot indigne contre lui à l’occasion des investitures du PDS et dénonçons les manœuvres dans lesquelles, ils ont associé Karim Wade à qui, le frère Mayoro Faye a toujours témoigné loyauté et fraternité », disent-ils.



Ainsi, les militants de la Fédération départementale de Saint-Louis debout comme un seul homme, demandent solennellement à Mayoro Faye, Secrétaire général national adjoint, chargé de la communication et des alliances de préserver sa dignité au-delà de tout. « Elle fait partie des valeurs que nous a appris sagement, notre guide politique, notre inspirateur, le Président Abdoulaye Wade. Nous lui souhaitons une très longue vie, ainsi qu’une santé de fer », plaident-ils.



Malgré les bonnes intentions du Secrétaire général national à endiguer ces mauvaises pratiques non orthodoxes qui malheureusement, sont les maux endémiques qui ont fini d’affaiblir le parti après l’avoir déstabilisé. « Notre engagement, notre détermination, notre loyauté, ainsi que notre parcours dans le parti méritent en retour, du respect, de la reconnaissance et de la considération », se plaignent-ils.



Les militants et responsables de la Fédération départementale de Saint-Louis réitérons leur soutien et engagement sans faille aux côtés de Mayoro Faye, victime de mauvaises pratiques au sein du PDS. Ayant confiance au responsable Mayoro Faye, ladite fédération reste à son écoute pour la suite à donner à leur action politique dans la dignité et le respect mutuel.







Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook