Retrait définitif de la licence de WalfTV : La CAP tient ce mardi une réunion élargie pour un plan d'action efficace et inclusif Tout en condamnant vigoureusement le retrait définitif de la licence de WalfTV et exigeant sa restitution immédiate, la Coordination des Associations de Presse (CAP) invite tous les responsables de médias à une réunion élargie pour un plan d'action efficace et inclusif.

Mardi 6 Février 2024

Selon un communiqué reçu, la CAP appelle toutes les sensibilités de la presse à la mobilisation générale face à cette forfaiture et atteinte grave à la liberté de presse. À travers cette mesure de retrait de licence, toute la presse sénégalaise est visée, opprimée et offensée. Cet affront ne peut être lavé que par une grande mobilisation de tous les acteurs des médias.



C'est pourquoi elle nvite tous les directeurs de publication, coordonnateurs, directeurs de rédaction ou rédacteurs en chef à une réunion élargie ce mardi 6 février à 15h à la Maison de la presse pour élaborer et mettre en œuvre dans les plus brefs délais un plan d'action afin de faire reculer ce ministre qui au lieu d'être aux côtés du secteur, cherche à le démolir à chaque occasion. La rencontre sera suivie par des échanges avec les médias.



