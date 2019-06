Retrait des enfants de la rue: l’Etat déploie la police

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Juin 2019 à 13:13 | | 0 commentaire(s)|

L’Etat s’est fermement engagé à combattre le phénomène des enfants de la rue. Une réunion a été tenue, à cet effet, à la veille de la korité 2019.



Désormais, rien ne sera plus comme avant. Et, c’est le ministre de l’Intérieur qui va diriger les opérations. Il sera assisté des titulaires de tous les ministères à caractère social, notamment celui de la famille. La Police nationale va appliquer les directives du gouvernement. Ces enfants seront placés dans des centres d’accueil, rapporte Dakar times.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos