Retrait des enfants de la rue: pourquoi le programme piétine?

Le programme de retrait des enfants de la rue, initié par le gouvernement a presque 2 ans. Il a permis le retrait de 2000 enfants des rues du Sénégal.



Cependant, le directeur de la Protection des droits de l’enfant, Ndiokhobaye Diouf souligne que le programme a piétiné. En cause, un changement institutionnel noté par le passé.



Joint au téléphone par la RFM, M. Diouf développe : « il y a eu un changement institutionnel. La direction qui s’occupait de ce programme a été transférée au niveau du ministère de la Bonne gouvernance. Donc il y a eu quelques problèmes du fait d’un changement de stratégie. Ce qui n’a pas été efficace dans les interventions. Et du fait de cette instabilité institutionnelle qui s’est incrustée entre les deux phases du plan de retrait, la démarche n’a pas été consolidée entre-temps et ce qui a fait qu’il a eu un ralentissement ».

