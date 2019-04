Retrait des passeports diplomatiques: Voici la liste des personnes ciblées par Macky Sall

Rédigé par leral.net le Samedi 20 Avril 2019 à 09:53 | | 2 commentaire(s)|

Au lendemain de la décision prise en Conseil des ministres de retirer les anciens passeports diplomatiques, le ministre Aly Ngouille Ndiaye n’a pas perdu du temps pour la traduire en réalité. Selon le quotidien L'Observateur, le ministre de l'Intérieur a donné à la Police des airs et des frontières, une liste de 100 personnes détentrices de passeports diplomatiques à retirer.



Et le journal de révéler qu’il s’agit du juge Demba Kandj, 1er président de la Cour d’appel de Dakar, deux enfants de l’ex-ministre du PUDC Souleymane Jules Diop, un fils Me Sidiki Kaba.



Le sous-préfet de Dakar, Djiby Diallo, et les dignitaires religieux de Touba (Serigne Cheikh Ibra Mbacké, Serigne Abdou Fatah Mbacké, Serigne Abdou Samath Mbacké), des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères et leurs épouses sont également dans le viseur.











