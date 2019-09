Retrait des véhicules « 7 places » : Les chauffeurs exigent des mesures d’accompagnement

Les véhicules « 7 places », se défendent des chauffeurs, ne sont pas les seuls responsables des accidents de la circulation. Cet argumentaire est du regroupement des chauffeurs de Sédhiou qui disent attendre des mesures d’accompagnement, après le projet de suppression de ces véhicules « 7 places ».



« Les autorités veulent retirer les véhicules « 7 places » de la circulation. Cette option nécessite la prise de mesures d’accompagnement qui doivent être appliquées sur des bases claires. L’Etat doit voir comment changer ces types de véhicules», exhorte le responsable du garage, Abdoulaye Ndiaye.



Ainsi, son collègue Gora Guèye estime que ce n’est pas seulement, les véhicules « 7 places » qui occasionnent les accidents. Mais, il y a d’autres facteurs, tels les pneus et les pièces d’occasion, achetés sur le marché. Et, Gora réclame beaucoup plus de ralentisseurs afin d’aider à la limitation des vitesses.



« Aucun n’aime faire des accidents », prévient-il.



