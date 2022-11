Retrait du règlement intérieur de l’Assemblée nationale : Le député Mamadou Lamine Diallo revient à la charge

Dans une lettre en date du 11 novembre dernier, adressée au président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, l’honorable député Mamadou Lamine Diallo a demandé le retrait du règlement intérieur. Prenant la parole ce jeudi lors de l’examen du projet de Loi de finances 2023, le parlementaire a encore insisté sur le fait qu’il y a un problème avec le règlement intérieur. Pour lui ce texte « intitulé règlement intérieur édition juillet 2021, est au mieux faux, au pire, falsifié et manipulé ».



« Le règlement intérieur qui nous a été distribué, quand vous allez à la page 58 ; 59 ; 60, il y a des articles qui traitent du Premier ministre. Ce sont les articles 97, 98, 99. Or le 11 octobre 2019, ici dans cette salle, nous avions voté une proposition de loi qui été promulguée par le président de la République, le 28 octobre 2019 et donc, qui est entrée en vigueur. Et, qui comme vous le savez, a supprimé tous les articles concernant le Premier ministre, puisque le Président a décidé de supprimer le poste de Premier ministre », a expliqué le député élu sur la liste de la Grande coalition Wallu Sénégal.



Ainsi, depuis lors, a-t-il poursuivi, « l’Assemblée nationale ne s’est pas réunie. Donc, en décembre 2021, le président décide de recueillir le poste de Premier ministre et nous nous retrouvons aujourd’hui sans que l’Assemblée nationale, se soit réunie et qu’on nous donne un règlement intérieur dans lequel on ne parle pas de Premier ministre. Donc, je lui ai demandé, à lui de retirer ce document, puisque ça ne l’engageait pas directement. Il a refuse de le faire. Parce que pour nous, aujourd’hui, l’Assemblée nationale ne reconnaît pas le Premier ministre ».



A cet effet, le député et non moins président du mouvement Tekki, invite le président Amadou Mame Diop au respect de la loi, puisque dans la constitution, il est indiqué que ce sont seuls la loi organique et le règlement intérieur qui organisent le fonctionnement de l’Assemblée nationale : « Nous, ce qui nous lie, c’est le règlement intérieur. On ne connaît pas de premier ministre, on ne connaît pas le gouvernement. La culture gréco-romaine là, qui fait de vous soi-disant des modèles, cette culture a des piliers et un des piliers, c’est le respect de la loi qui nous uni.t On ne peut s’amuser avec ça. On ne peut pas s’amuser avec notre règlement intérieur de l’Assemblée nationale, monsieur le président. Je ne sais pas qui l’a fait, mais tu dois l’enlever ».



Pour rappel, le député avait interpelé le président de l’Assemblée nationale à travers une lettre, à l’effet de demander de retirer le règlement intérieur. Car selon lui, ce règlement intérieur n’a pas pris en compte en totalité la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 2002-20 du 15 mai 2002.











Sud Quotidien