Retransmission télévisée du Mondial: Le Pm Dionne réconcilie la RTS et le GFM La retransmission du Mondial au Sénégal a opposé pendant plusieurs semaines, la RTS au Groupe Futurs Médias. Au final, le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne a réconcilié les deux parties.



Alors que la tension était vive entre la RTS et GFM quant aux droits de retransmission des matches de la Coupe du monde 2018, le Président Macky Sall est monté au créneau pour recommander l’organisation d’un conclave entre les deux parties, sous la houlette du Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne.



Le patron de la Primature a pu trouver une issue heureuse à cette crise latente, en demandant à la chaîne de télé de Racine Talla de renoncer à sa plainte et à toutes les autres poursuites commerciales préalablement initiées contre GFM, a informé le Directeur général de ce groupe de presse, Mamoudou Ibra Kane, qui intervenait en direct sur la TFM, à sa sortie de la rencontre avec le Pm à laquelle a participé le président du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA), Babacar Touré. Ce dernier a reconnu qu’il n’y a pas d’exclusivité réservée parce que GFM a acquis les mêmes droits que la RTS.



Les férus du ballon qui attendent avec impatience le démarrage de la grand-messe du monde du ballon rond, auront donc l’embarras du choix. Comme plusieurs pays africains, il n’y a plus de monopole pour les diffuseurs publics.











