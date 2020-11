Retrouvailles Idrissa Seck- Macky Sall: Une haute autorité religieuse salue la paix des braves et explique pourquoi… Jetant un regard sur les retrouvailles entre Idrissa Seck, le leader de Rewmi et le chef de l’Etat Macky Sall, une haute autorité religieuse a salué cette paix des braves, qui cependant a été largement critiquée par certains, avec des interprétations multiples.

Vendredi 20 Novembre 2020

Mais pour ce chef religieux, cette critique n’est pas fondée et manque de culture politique et historique, car selon lui, quand deux hommes qui se sont connus, côtoyés et ont travaillé ensemble, ont décidé de faire la paix, pour l’intérêt du pays, cette initiative est à encourager…



Loin d'être des propos avancés à la légère, il revisitera l'histoire du Sénégal, en passant du chemin parsemé d'embûches du président Senghor, en passant par les retrouvailles entre Wade et Diouf, le tout parsemé d'enseignements religieux.



Ecoutons les raisons qu’il avance, avec son expérience de régulateur social…..



