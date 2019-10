Retrouvailles Macky-Wade: Me Madické Niang appelle la famille libérale à faire de même, autour d’Abdoulaye Wade

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Octobre 2019 à 14:07 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien responsable de Parti démocratique sénégalais (Pds) Me Madické Niang, à l’occasion de sa visite au Khalife général de mourides, Serigne Mountakha Mbacké, s’est réjoui des retrouvailles entre Me Abdoulaye Wade et le Président Macky Sall.



Ainsi, il espère que ce sera dans l’intérêt du Sénégal et prie pour que toute la famille libérale se retrouve autour de me Abdoulaye Wade. « Il faut s’en félicité, mais surtout dire que cela ait lieu dans l’intérêt exclusif du Sénégal. Je ne prie que dans ce sens-là. Les retrouvailles, ce sont des choses qui sont fondamentales dans la vie d’un homme », a dit Me Madické Niang.



Et, il souhaite l’unification de la famille libérale. « Je suis un partisan du dialogue, de la paix et je serais heureux que toute la famille libérale se retrouve auprès du père, la personne qui symbolise cette famille, le Président Abdoulaye Wade », exhorte-t-il.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos