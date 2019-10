Retrouvailles- Momar Thiam: "Abdoulaye Wade ne perd rien en se réconciliant avec Macky Sall"

Rédigé par leral.net le Dimanche 27 Octobre 2019 à 12:41

Abdoulaye Wade ne perd rien en se réconciliant avec l'actuel Président, Macky Sall. C'est l'avis du communicant politique Momar Thiam qui pense que le Pape du sopi a ce géni politique qui fait qu’on n’arrive pas à le ranger dans un registre d’opposant ou d’homme politique complaisant.



«Au fond, la politique est un jeu. Et un jeu a ses règles, soit on gagne soit on perd. Et c’est rare qu’il (Wade) perde. Il réfléchit d’abord avant de passer à l’action. Wade sait tout ce qu’il fait. Je ne pense pas que dans ces retrouvailles, Wade ait un calcul qui serait uniquement lié à l’amnistie de son fils. On peut supposer qu’il veut aussi la réconciliation de la grande famille libérale », a-t-il analysé dans l'émission Jury du dimanche.



Mieux, d'après Thiam, Wade est un symbole, au-delà du Sénégal, de la politique africaine et de la manière de faire de la politique en Afrique.



Il dit: «Aujourd’hui, il fait partie des derniers dinosaures sinon le dernier dinosaure de la politique africaine. Wade est un homme politique qui, dans sa manière de faire, est toujours en décalage avec les autres. C’est-à-dire il est quelque part un anticonformiste. Et, cela l’identifie par rapport aux autres, cela le singularise. Tout cela fait de lui une représentation symbolique mais monumentale de l’homme politique qu’il est et qu’il restera ».

