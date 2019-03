Retrouvailles Wade-Macky : l'amnistie de Karim Wade, Abdou Diouf et l’obstacle socialiste…

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Mars 2019 à 15:36 | | 2 commentaire(s)|

Que peut espérer le président Macky Sall après avoir donné le nom du centre international de conférence (Cicad) Abdou Diouf en laissant son père spirituel dans le déni ? Même si Wade semble prêt à tout pour une « résurrection » de la momie politique Karim Wade, va-t-il franchir le Rubicon, en se jetant dans un conclave avec Macky Sall aux côtés de Tanor Dieng et des Socialistes, avec le parrainage de Abdou Diouf?



L’analyste politique Babacar Justin Ndiaye reste dubitatif. « Avec Abdoulaye Wade, c’est le clair-obscur. Wade ira-t-il dans un conclave aux côtés des socialistes ? Ce ne sera sûrement pas dans un centre de conférences dénommé : «Abdou Diouf». Toutefois, le destin présidentiel de Karim Wade vaut bien une messe, c’est-à-dire des concessions. », analyse Babacar Justin Ndaye interrogé par Igfm.



Toutefois, « pour le reste de l’opposition, les choses peuvent être plus fluides. Après tout, l’opposition est un cartel non homogène. Elle est bigarrée à l’image de la majorité Bby qui, elle aussi, est composite. Par conséquent, les comportements ne sont pas voués à l’harmonie dans de tels conglomérats. En un mot, l’immobilisme n’est pas politique. Les postures ne sont jamais figées. Et la vocation du dialogue est justement de faire bouger les lignes.»



Après le boycott de Wade à la présidentielles du 24 février 2019, certaines « langues fourchues » commencent à soupçonner un ténébreux deal avec Macky Sall qui aboutirait à l’amnistie de Karim Wade, « prisonnier au Qatar ».



Rappelons qu’à l’issue de la publication par le Conseil constitutionnel des résultats définitifs du scrutin présidentiel du 24 février 2019, le Président Macky Sall a convié « à un dialogue républicain toutes les forces vives de la Nation, sans exclusive ; dialogue auquel ses « prédécesseurs, les Présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade pourraient apporter leur contribution. »



Wade et Diouf, les deux patriarches pour repousser les limites de l’impossible politique. Wait and see….











Massène DIOP Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos