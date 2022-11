Retrouvailles à l'Apr de Foundiougne : Grâce à une médiation du ministre Samba Ndiobène Kâ, des responsables de fument le calumet de la paix

Une occasion saisie par le superviseur d’inviter tous les responsables à l’unité et la remobilisation Comme le souhaite le Président de la République, Macky Sall.



Lors de cette rencontre certains responsables ont fumés le calumet de la paix et ont pris l’engagement de se donner pour la réussite de cette importante opération de ventes des cartes.



Pprenant la parole le ministre samba Ndiobène Kâ à son tour a salué l’engagement et la détermination des militants et responsables trouvés sur place, tous acquis à la cause du président Macky sall et aux idéaux de l’alliance pour la république et se disent prêts à maintenir le cap pour les défis futurs.

