Retrouvailles au Ps : succession de Tanor, guerre de positionnement, le fossé se creuse chez les Verts C’est ce qu’on appelle un effet pervers. Abdoulaye Wilane pensait bien faire en appelant aux retrouvailles de la famille socialiste, mais le fossé se creuse chaque jour un peu plus au Parti socialiste. Alors que les bannis, dans leur grande majorité, ont rejeté la main tendue de Tanor, c’est la zizanie à Colobane où les membres du Bureau politique continuent à se crêper le chignon.

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Mars 2019 à 14:21 | | 0 commentaire(s)|

C’est ce que révèle Les Echos dans sa livraison du jour. Selon le journal, le BP est désormais divisé entre les souteneurs de Abdoulaye Wilane et ceux de Moussa Bocar Thiam, l’adjoint du porte-parole du Ps.



Selon le journal, de hauts responsables du parti seraient opposés au retour de la bande à Khalifa Sall, dans un souci de positionnement, en vue de la succession de Ousmane Tanor Dieng à la tête du parti. Ceux-là sont en train d’actionner des leviers pour que la porte soit définitivement fermée aux bannis.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos