Retrouvailles avec ses compagnons de la première heure : Macky Sall n'avait pas convié Moustapha Diakhaté Le chef président Macky Sall n’avait pas invité Moustapha Diakhaté, samedi dernier au palis, au déjeuner qu’il avait offert à ses compagnons de la première heure, histoire de recoller les morceaux à l’Apr. c’est ce que révèle L’Observateur, citant l’intéressé. « J'étais à Touba samedi. J'ai quitté Dakar vers 10 heures. Je n'étais pas invité à cette rencontre. Je n'ai reçu ni carte d'invitation ni coup de téléphone », a, en effet, déclaré Moustapha Diakhaté. L’ancien président du groupe parlementaire BBY et Moustapha Cissé Lô étaient les deux absents les plus remarqués.

