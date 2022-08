Retrouvailles des Libéraux: Des leaders parlent d’un projet impossible Même si l’ancien Président de la République, Me Abdoulaye Wade, a souhaité réunir la famille libérale. Les anciens camarades de parti du Président Macky Sall pensent que ce projet n’est pas inimaginable. Le député Pape Diop et ancien maire de Dakar, qui est un fervent défenseur des grandes retrouvailles de la formation du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) est pour le moment sceptique.

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Août 2022 à 20:20

« Les contacts sont maintenus. En l’état actuel des choses, je vois mal comment on pourrait y arriver », a laissé entendre Pape Diop sur Jeune Afrique.



Selon un autre ancien protégé de Me Abdoulaye Wade, rien ne peut réunir ces deux formations politiques « Est-il possible de revenir ensemble ? Autour de qui et pour faire quoi ? », a laissé entendre Elhadji Amadou Sall



D’après certains libéraux, la réunification des libéraux est un rêve. Car la réconciliation entre l’Apr de Macky Sall et le PDS de Me Abdoulaye Wade semble impossible.





