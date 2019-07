Retrouvailles des Socialistes : Babacar Thioye Bâ ne dit pas non Babacar Thioye Ba n’est pas opposé à des retrouvailles de la famille socialiste comme le souhaite Ousmane Tanor Dieng. L’ancien directeur de cabinet adjoint de l’ex maire de Dakar s’est dit «d’accord avec Tanor lorsqu’il dit que l’histoire du parti est faite de scissions, de retrouvailles. Ça, c’est constant. On ne peut pas a priori exclure des retrouvailles».

Invité de l’émission Jury du dimanche d’Iradio, il ajoute : « aujourd’hui, ce que nous devons construire va au-delà des retrouvailles entre Socialistes. Nous devons reconstruire une véritable famille socialiste, reconstruire une famille de gauche très éclatée », rappelant que « Khalifa Sall a milité au PS à l’âge de 12 ans ».

