Retrouvée, Diary Sow "refuse" de reprendre les cours, sa bourse de près de 500.000 F CFA maintenue... Sans aucun doute, la "disparition" de Diary, Sow, l'un des faits divers les plus commentés en cette année 2021. Pendant une dizaine de jours, l'étudiante a tenu en haleine et en otage tout un pays. Finalement retrouvée, elle 'refuse" pour le moment de reprendre les cours, selon L'Observateur.

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Janvier 2021

L'Observateur s'accorde à dire qu'elle ne veut pas reprendre les cours pour le moment. Le journal indique aussi qu'elle ne souhaite pas non plus quitter son lieu de retraite pour rejoindre la Résidence pour la réussite Lourcine.



Sa bourse d'excellence d'un peu plus de quatre cent vingt cinq mille (425.000) F CFA est toujours maintenue.



