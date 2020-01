Réunion Comité de pilotage du Dialogue national: Famara Ibrahima Sagna chahuté par des leaders de l’opposition La première réunion du Comité de pilotage du Dialogue national a eu lieu ce matin dans la salle du 10e étage du Building administratif Mamadou Dia. Une rencontre houleuse ponctuée par des passes d’armes entre des leaders de l’opposition et le président du comité, Famara Ibrahima Sagna,.

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Janvier 2020 à 13:20 | | 0 commentaire(s)|

La première mèche a été allumée par le président du Fnr, Moctar Sourang, qui a déploré l’augmentation des membres du comité, qui est passé à 46, sans aucune consultation de l’opposition. Une démarche pas du tout participative selon Moctar Sourang.



Ibrahima Famara Sagna qui a eu du mal à prononcer son discours, a répliqué, expliquant qu’il n’est pas dans des deals politiques et qu’il travaille bénévolement, sans aucune rémunération de l’Etat. D’ailleurs, a-t-il expliqué, si la réunion de ce matin s’est tenue au bulding, c’est parce qu’il a refusé d’aller dans un hôtel. Ce qui aurait coûté beaucoup d’argent à l’Etat.



D’autres leaders de l’opposition ont déploré l’arrestation injuste de Guy Marius Sagna dans un contexte de Dialogue national ou encore l’argent public dilapidé par les actuelles autorités.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos