Réunion du Conseil Supérieur de la Magistrature : la piqûre de rappel de Birahime Seck au Président Macky Sall. Le coordonnateur national du Forum Civil s’étonne de la violation des textes par la plus haute autorité du pays, dans le cadre de la tenue du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM).

Selon L’As, Birahime Seck a rappelé au chef de l’Etat que la dernière réunion du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) a été tenue le 19 mai 2020. Alors que le Conseil doit se réunir au moins deux fois par an, sur convocation de son président.



Il dira au Président Sall que les réunions du conseil des ministres ne sauraient être plus importantes que celles du Conseil Supérieur de la Magistrature.



Il souligne que la lutte contre la corruption repose fondamentalement sur une justice crédible et en règle dans son fonctionnement, avec les dispositions légales.



